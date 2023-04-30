أول رد من اتحاد جنوب السودان بعد استبعاد منتخبه من كان الجزائر

أصدر اتحاد جنوب السودان لكرة القدم، بيانا، عقب استبعاد منتخبه لأقل من 17 سنة من كأس أمم أفريقيا، الجارية بالجزائر.

وعبّر اتحاد جنوب السودان عن أسفه بعد قرار الإقصاء، وقال في بيانه: “يأسف اتحاد كرة القدم في جنوب السودان للإعلان عن استبعاد فريقنا من كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، الجزائر، بسبب عدم أهلية خمسة 5 لاعبين بعد اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي”.

وأضاف: “للأسف تلقينا في 28 أفريل 2023 إخطارا من الـ “كاف” بأن خمسة من لاعبينا غير مؤهلين للمشاركة، بعد خضوعهم لاختبار التصوير بالرنين المغناطيسي، على الرغم من أن اثنين من اللاعبين الخمسة كانوا ضمن الفريق الذي شارك في التصفيات واجتازوا التصوير بالرنين المغناطيسي بإثيوبيا في سبتمبر الماضي 2022″.

وكشف اتحاد جنوب السودان، عن تقدمه على الفور بشكوى رسمية للجنة الطبية للكاف وطعن في القرار مرفقا بنتائج التصوير بالرنين المغناطيسي التي قاموا بها في جوبا وفقاً للمادة 27.6 الفرعية 3 من لوائح تحت 17 سنة.

وأشار البيان إلى أن الكاف رفض الطعن المقدم بدعوى أن الكشف الطبي سيعتمد وفقاً لنتائج الاختبارين الأول والثاني.

واختتم الاتحاد: “نحن نتفهم ونحترم القرار المتخذ من طرف منظمي المسابقة ونعتذر لجماهيرنا وشركائنا”.

كاف يقصي جنوب السودان من كان الجزائر لأقل من 17 سنة

واستبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منتخب جنوب السودان من كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة التي انطلقت السبت بالجزائر.

وجاء إقصاء منتخب جنوب السودان من المشاركة في النسخة الـ14 من البطولة الإفريقية لأقل من 17 سنة، بسبب ضمه لأكثر من 3 لاعبين تفوق أعمارهم 17 عاما.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بيانا أكد من خلاله إن منتخب جنوب السودان لم يحترم مضمون المنشور الذي أصدره بتاريخ 11 أفريل الجاري، والذي ينص على أنه بعد إجراء اختبار الرنين المغناطيسي لتحديد العمر لفريق مشارك، وفي حال فشل 4 لاعبين أو أكثر في الاختبار فإنه سيتم إقصاء المنتخب من المشاركة.

وبعد إقصاء منتخب جنوب السودان فإن المجموعة الثالثة أصبحت تتشكل من منتخبات الكاميرون ومالي وبوركينا فاسو.

وسيتم الإبقاء على تأهل الأول والثاني عن كل مجموعة لربع النهائي إضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

ولن تحتسب نقاط مباراتي صاحبي المركز الثالث في المجموعتين الأولى والثانية مع صاحبي المركز الرابع والأخير في مجموعتيهما، وهذا لضمان نفس عدد المباريات مع المجموعة الثالثة التي تضم 3 منتخبات.