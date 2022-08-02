أول رد من بلعابد حول تدريس الانجليزية في الابتدائي الموسم المقبل  

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الاثنين، جاهزية وزارة التريبة الوطنية للتكفل بتدريس مادة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان للوزارة “ترأّس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء 02 أوت 2022 عبر تقنية التحاضر المرئي، بمقر الوزارة بالمرادية، الجزائر العاصمة، أشغال ندوة وطنية حضرها عدد من مديري التربية، الأمناء العامّون ورؤساء المصالح لمديريات التربية، وإطارات من الإدارة المركزية، خُصّصت لإسداء التعليمات وتقديم التوجيهات الواجب العمل بها بخصوص تدريس مادة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي ابتداء من الدخول المدرسي 2022-2023”.

وأكد الوزير على تجسيد هذا القرار في الآجال المحددة للدخول المدرسي 2022-2023 في كل جوانبه المتعلقة بالمنهاج، الكتاب المدرسي، التأطير، التكوين والتنظيمات التربوية المناسبة، وهذا في كل المدارس الابتدائية عبر الوطن، مطمئنا أن كل أفراد الجماعة التربوية ستلتفّ حول هذا المسعى الاستراتيجي لإنجاحه والذي يُعدّ مكسبا كبيرا للنظام التربوي الجزائري في مرحلة التعليم الابتدائي، كما أن تدريس هذه المادة سيُسند إلى أهل الاختصاص والذين سيستفيدون من عمليات تكوينية مركزة.