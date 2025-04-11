أول طبعة للصالون الوطني لتربية الأنعام ومنتجات الحليب بتيزي وزو

بمشاركة شركات قطرية وتركية وإيطالية بالولاية

تنظم الغرفة الفلاحية لولاية تيزي وزو ومؤسسة “أنكوب”، أول طبعة للصالون الوطني لتربية الأنعام ومنتجات الحليب، الذي سيجمع مؤسسات عمومية ومجمعات وخواص من الجزائر وخارجها، أين سيتم تبادل الخبرات وعرض آخر تقنيات تربية الحيوانات ومنتجات الحليب، في ظل تركيز السلطات على تطوير هذه الشعبة وتحقيق الاكتفاء فيها.

تحتضن ولاية تيزي وزو في أول طبعة من معرض تربية الأنعام ومنتجات الحليب، الذي تنظمه الغرفة الفلاحية ومؤسسة “أنكوب”، ابتداء من 29 أفريل إلى 3 ماي 2025، في محطة الحافلات “بوخالفة” بولاية تيزي وزو، وتعتبر التظاهرة أكثر من مهمة، بحسب المنظمين، لأنها ستجمع عديد المتدخلين في الشعبة من داخل الوطن وخارجه.

وفي الموضوع، أكد محافظ صالون تربية الأنعام ومنتجات الحليب، عبد الغاني بن علي في تصريح خصّ به “الشروق”، أن الغرفة الفلاحية لولاية تيزي وزو، ارتأت تنظيم هذا المعرض الوطني، بسبب الحاجة الكبيرة والماسة لتنظيم شعبة اللحوم وإنتاج الحليب في البلاد، ولغرض إيجاد حلول حقيقية لمشاكل مختلف سلالات الحيوانات، قائلا إن وزارة الفلاحة رحّبت بالمبادرة ودعمته، وكشف محدثنا، عن مشاركة مؤسسات ومجمعات وطنية، مختصة في إنتاج اللحوم والأجبان ومنها تربية المائيات والنحل، إضافة إلى حضور شركات أجنبية تنشط في مجال الإنتاج الحيواني والتحويل، وصناعة الأعلاف، والحفاظ على البيئة، ومنها شركات قطرية وإيطالية وتركية، وسيعرض الصالون، بحسب محافظه، “آخر الابتكارات في هذا المجال، وخاصة في مجال الرقمنة والجيل الخامس، لغرض تطوير ورقمنة الشعبة وفق آليات حديثة”. وتتخلل المعرض، ندوات ولقاءات على مدار 3 أيام، مع تنظيم مسابقة لأحسن الأجبان الطرية وابتكاراتها.

وفي الموضوع، ترى الخبيرة ومستشارة في القطاع الزراعي، هدى سميرة جعفري، على أن الطبعة الأولى لصالون تربية الأنعام ومنتجات الحليب تعد خطوة إستراتيجية هامة لتطوير قطاع تربية الحيوانات وإنتاج الألبان، في ظل مشاركة مؤسسات أجنبية من دول متقدمة، والتي ستساهم بحسب تصريحها لـ”الشروق” في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وتعريف المربين المحليين بأفضل الممارسات العالمية في مجال تربية المواشي من خلال تحسين السلالات، التغذية العلمية والوقاية من الأمراض، إلى جانب إبراز آخر تقنيات إنتاج الحليب من تبريد وتخزين وضبط الجودة، ومعداتها ومنها الحلابات الأوتوماتيكية وأنظمة تحسين الإنتاجية.

وتؤكد المختصة الزراعية، أن حضور الأجانب يساعد على عقد استثمارات وشراكات من خلال إنشاء مزارع نموذجية، وحدات تصنيع الألبان، وتصدير المنتجات المحلية، بالإضافة إلى فرص التسويق في الأسواق الخارجية.

بينما تعتبر المعارض الوطنية، بحسب تعبيرها، “أفضل وسيلة لتعريف المربين الصغار والمزارعين بطرق إدارة المشاريع الصغيرة، وإطلاعهم على آخر الحلول الموفرة للتكلفة، مثل الأعلاف البديلة وطرق التربية الحديثة المقتصدة للوقت والجهد”.