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بالصور.. أول ظهور علني لزوجة أمير قطر “جواهر بنت حمد”

الشروق أونلاين
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بالصور.. أول ظهور علني لزوجة أمير قطر “جواهر بنت حمد”
ح.م
زوجة أمير قطر على اليسار

في أول ظهور علني لها، لفتت زوجة أمير قطر جواهر بنت حمد آل ثاني، أنظار وسائل الإعلام. وذلك في خلال الزيارة الرسمية التي أجراها الأمير إلى إسبانيا.

ووفق ما نقلته صفحة “arabian royal agency” المتخصصة في أخبار الأُسر الحاكمة على إنستغرام، فإن زوجة أمير قطر جواهر، هي ابنة عمته، وحفيدة أمير دولة قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

والأميرة جواهر هي كذلك أم لأربعة أبناء، ولدان وابنتان، حسب المصدر ذاته. وقد تناقلت وسائل الإعلام في إسبانيا، صور استقبالها رفقة زوجها من قبل الملك الإسباني فيليبي السادس وزوجته ليتزيا.

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