أول ظهور لخليل الحية بعد هجوم الدوحة.. وهذا ما قاله

ظهر رئيس وفد حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” المفاوض خليل الحية للمرة الأول منذ فشل محاولة اغتياله في الدوحة، وقال إن القتل والدمار في غزة ينسيه ألم فراق أبنائه.

وجاء ظهور رئيس وفد حركة “حماس”، في فيديو قصير نشرته الحركة على حسابها بمنصة تلغرام، فجر الأحد.

وأضاف الحية: “اليوم ونحن نعيش في ظلال ألم وعزة وكرامة، ألم بفقدان آلاف من أبناء شعبنا من النساء والأطفال والشيوخ، وشرّفنا الله أن يكون من بينهم أبناؤنا وأحفادنا وإخواننا وأقاربنا، فنحن ننتمي لهذه الأسرة الكبيرة أسرة الشعب الفلسطيني خاصة أبناء غزة الذين ينوبون عن الأمة بجهادهم وصبرهم وتضحياتهم التي قلّ نظيرها على مدار التاريخ”.

وقال: “في هذه اللحظات، لا نشعر إلا بالمنّة الربّانية، وبقدر ألم فراق ابني ومرافقي ومدير مكتب والشباب الآخرين، إلا أنّه يهون أمام آلام شعبنا في غزة”.

وأضاف: “لا فرق بين ابني ومرافقي والأخوة الشهداء وأي شهيد فلسطيني آخر لأنّهم استشهدوا نتيجة جرائم الاحتلال”.

وقال: “نتمنّى أن تكون دمائهم طريق للنصر وطريق للقدس وطريق لخزي الاحتلال وطريق لعزة الأمة ونصرها”.

وفي 9 سبتمبر الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا على قادة حماس في العاصمة القطرية بالدوحة، أعلنت عقبه الحركة نجاة وفدها المفاوض بقيادة الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.