أول ظهور لـ”ريفكا” و”نوميديا” منذ دخولهما السجن

تأجيل محاكمة المتورطين في قضية الاحتيال على الطلبة!

أجلت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، صباح الخميس الماضي، محاكمة المتهمين في ملف الاحتيال على الطلبة، والبالغ عددهم 13 شخصا إلى الأسبوع المقبل على رأسهم مجموعة من أبرز نجوم “السوشل ميديا”، إلى جانب آخرين ثبت ضلوعهم في عمليات نصب واحتيال راح ضحيتها العشرات من الشبان الراغبين في الالتحاق بجامعات أوروبية.

القضية التي طرحت أمام قاضي محكمة الجنح بالدار البيضاء الخميس ولأول مرة في جلسة علنية تداولها ناشطون بصفحات ومواقع محلية وحتى عربية، جاء قرار التأجيل فيها لتاريخ 19 ماي الجاري بطلب من المحكمة لتعيين ممثل قانوني للشركة المتهمة بصفتها شخص معنوي، واستدعاء باقي الضحايا الذين تخلفوا عن حضور جلسة المحاكمة، في حين قررت المحكمة رفض طلبات الإفراج المقدمة من طرف دفاع المتهمين الموقوفين للمرة الثالثة، وذلك بعد المناداة على أسماء المتهمين وأطراف الملف، فيما يرتقب أن تمثل المتهمة “فاطمة الزهراء ايناس عبدلي” بصفتها شاهدة بملف الحال على أن تتم محاكمتها لاحقاً أمام محكمة الأحداث كونها لم تتجاوز السن القانوني.

وسيستمع القاضي بالتاريخ السالف ذكره إلى كل من المدعوة “نوميديا لزول” و”فاروق.ب” المعروف بـ”ريفكا”، والمدعو “ابركان محمد” المدعو “ستانلي” الذين ظهرت عليهم علامات الإرهاق والتوتر، فيما بادلوا التحية مع عائلاتهم التي رافقت مثولهم بالجلسة، وكان ذلك أول ظهور لهم منذ تاريخ توقيفهم شهر جانفي الفارط وايداعهم بالمؤسسة العقابية بأمر من قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى ذات الهيئة القضائية.

وسيتابع في قضية الحال المتهم الرئيسي الموقوف صاحب الشركة الوهمية “فيوتر ڨايت” المدعو “أسامة،ر” ووالدته البرلمانية السابقة المسماة “ع.سعاد” وكذا وشقيقه “ر.سيف الدين” ومساعدته “ج.ليلى”. إلى جانب متهمين آخرين ويتعلق الأمر بالمسماة “ط.نجاة”، “ف.يانيس”، “ح.زكريا”، “ت.نسيم”، “ش.هشام”، “ب.محمد أمين”، “ب.ع.رانية”.

يذكر أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة أحالت القضية للمحاكمة، بعد تجنيح الملف، وإعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة وانتفاء وجه الدعوى أمام محكمة الجنايات، أين تم إسقاط تهم نسبت للمتهمين خلال التحقيق منها، جناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية، ومقابل ذلك سيتابع المتهمون بجنح النصب على الجمهور، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.