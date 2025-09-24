أول فوز لِشبيبة القبائل ومحيوس يُبدّد “النّحس”

فاز فريق شبيبة القبائل لِأول مرة في البطولة الوطنية “موبيليس”، بعد تغلّبه بِهدف دون رد على الضيف ترجي مستغانم مساء الأربعاء.

واحتضن ملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو أطوار هذه المقابلة، تحت إدارة حكم الساحة حسام بن يحي، فيما أُوكلت إلى زميله يحي دهار مهمة الإشراف على تقنية الفيديو.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار آخر لقاءات الجولة الخامسة، من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين للشبيبة المهاجم أيمن محيوس في الدقيقة الـ 21، علما أن هذا اللاعب خاض 11 مباراة رسمية قبل مواجهة مستغانم، ولم يُسجّل أي هدف. وذلك بِاحتساب مقابلتَيه مع شباب بلوزداد للموسم الماضي: في الجولة الأخيرة للبطولة ونهائي كأس الجمهورية. وخمسة لقاءات مع المنتخب الوطني المحلي في “شان” 2025. وأربع مواجهات مع شبيبة القبائل في الموسم الجديد، لهم صلة بالبطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا.

ولعب المدافع الدولي السابق مهدي زفان أول مباراة له أساسيا بِزي الترجي، بعدما خاض مواجهة مولودية وهران في الجولة الثالثة بديلا في الدقيقة الأخيرة.

وباتت لائحة الترتيب تضم 6 فرق تملك 5 نقاط، ما بين المراكز الـ 9 والـ 14. وهنا يشغل ترجي مستغانم الرتبة الـ 12، نظير المركز الـ 14 لشبيبة القبائل، استنادا إلى مقياس فارق الأهداف ثم معيار أحسن هجوم.

ولا تزال تنقص شبيبة القبائل مباراة متأخّرة مع الضيف اتحاد العاصمة، عن الجولة الأولى. لم يُضبط موعدها بعد.