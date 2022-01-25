أول فيلم عربي على نتفليكس.. إلهام شاهين تدافع عن المثليين والنقابة تدعم منى زكي

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن رأيها في أول فيلم عربي على نتفليكس، والذي أثار جدلا واسعا، مؤخرا، ودافعت عن المثليين، كما أبدت نقابة المهن التمثيلية دعمها للفنانة منى زكي بعد ظهورها الجريء.

وأشادت إلهام شاهين بأداء منى زكي في الفيلم: “منى ممثلة رائعة وقدمت دورا فنيا من أهم أدوارها”.

وتابعت ​في تصريحاتها لصحيفة “الوطن”: “الفيلم رائع بكل المقاييس، وليس به ما قد يخدش حياء أي شخص من المعقدين الذين يريدون سينما ترفع شعار (ممنوع اللمس) والأمر يقتصر على جرأة في الحوار، وبالمناسبة الحوار واقعي وقد يدور بالفعل بين أي مجموعة من الأصدقاء، لا أعرف أين المشكلة؟”.

وأضافت أن الفيلم “تناول شخصية رجل مثلي يخشى الكشف عن ميوله لأصدقاءه “وهو أيضا أمر حقيقي”.

وأردفت: “بالتأكيد هناك أشخاص مثليين في الحياة حولنا، فما العيب والمانع في تجسيد ذلك على الشاشة، الأمر حرية شخصية، وبخلاف أننا لا نر ذلك على الشاشة ولكن نسمعه في حوار بين الأبطال، فلا يوجد أي مشاهد خادشة”.

متابعة:”أعتبر المثلية خلقة ربنا، الله خلقهم هكذا، هناك فتيات عليهن إجراء جراحة للتحول إلى رجال، أو العكس، لأنهم ولدوا بهذه الخلقة”.

وعن حالة الهجوم الواسعة على الفيلم، قالت الفنانة المصرية إن “أغلب المهاجمين قد لا يكونوا شاهدوا الفيلم من الأساس، ولكنهم ينساقون خلف الانتقادات ليكون الهجوم لمجرد الهجوم” على حد تعبيرها.

مضيفة: “الفيلم لم يعرض في السينما ولا القنوات المصرية، ولكنه معروض على منصة عالمية وبالتالي يعامل معاملة الفيلم الأجنبي”.

وتساءلت إلهام شاهين:”هل المشترك في المنصة الإلكترونية لم يشاهد نوعية ومحتوى الأفلام الأخرى المعروضة على نفس المنصة؟”.

في ذات السياق أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا، صباح الاثنين، أكدت فيه أنها تابعت بكل دقة كافة ردود الفعل التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية “منفردة أو ممثلة لأحزابها”، والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم ”أصحاب ولا أعز ”والذي شاركت في بطولته منى زكي عضو النقابة.

وأضاف البيان أنه “نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها، الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية كجزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه، وأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم الفنانة منى زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة”.

وتابع البيان أن” النقابة تحرص على القيم الأصيلة للمجتمع المصري، وتؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيراً منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا”.

وأهابت النقابة في بيانها بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه.

مصر تتبرأ من أول فيلم عربي على نتفليكس بعدما أثار جدلا ووصل إلى البرلمان

أعلنت الرقابة المصرية، الأحد 23 جانفي، عن تبرئها من أول أفلام نتفليكس بالعربية “أصحاب وأعز” بعدما أثار جدلا واسعا ووصل إلى البرلمان.

وقال الدكتور خالد عبدالجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” إن فيلم “أصحاب ولا أعز” لبناني بالكامل.

وتابع: “هذا الفيلم لا علاقة له بمصر لا من قريب أو بعيد، هذا الفيلم لبناني بالكامل ولا علاقة لنا به على الإطلاق، ولسنا طرفا فيه بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف: “هذا الفيلم من إنتاج نتفليكس وهي منصة دولية، وإذا طُلب أن يعرض الفيلم عرض عام فوقتها يأتي للرقابة ويخضع لشروط الرقابة ومعاييرها العامة”.

وأوضح “عبدالجليل” أنه لم يشاهد الفيلم مضيفا أن أي عمل يخرج عن العادات والتقاليد والقواعد الرقابية الصارمة التي تنطبق مع مجتمعنا، لن يعرض باعتباره فيلم غير مصري.

وكشف أنه حتى الآن لم يتم يُطلب عرضه في مصر، وتابع: “احنا مش هنسمح بأي حاجة فيها خلل من أي نوع، وأحيانا أصحاب الأفلام دي بيفوتوا بعض المشاهد على النت عشان يعملوا ضجة زي اللي حصلت دي”.

بعدما أحدث جدلا واسعا.. أول أفلام نتفليكس بالعربية يصل إلى البرلمان المصري

وصل أول أفلام نتفليكس بالعربية إلى البرلمان المصري، بعدما أثار جدلا واسعا في العالم العربي بسبب تضمنه ألفاظا إباحية ومشاهد الشذوذ الجنسي.

وتقدم النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، ببيان عاجل ضد فيلم “أصحاب ولا أعز”، الذي لعب بطولته فنانون مصريون، منهم منى زكي التي قامت بعرض مشهد جريء أثار سخط محبيها.

وقال النائب في تعليقه على الفيلم عبر مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة”: “هناك فارق كبير بين الحرية الشخصية التي لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها، والفيلم الذي يشارك في إنتاجه منتج مصري، وهو محمد حفظي، صاحب فيلم “ريش”، الذي أظهر الفقر المدقع متجاهلا مبادرة حياة كريمة، وأيضا فيلم “اشتباك”، بعد ثورة 30 جوان، الذي أظهر في أحداثه تعاطفا كبيرا مع الجماعة الإرهابية”.

واتهم منصة “Netflix”، بأنها “أنتجت فيلما يوجه رسالة مفادها ضرب القيم والثوابت المجتمعية”.

وأضاف: “هذا ليس عملا إبداعيا فهو مأخوذ عن فيلم إيطالي تم تكراره 18 مرة..الفيلم يحوي 20 لفظا إباحيا..كيف يتم الدفاع عن المثلية الجنسية ونحن في مجتمع شرقي، والمثلية في ثقافتنا فجور وفسق. وتمت محاكمة الكثير بسبب المثلية”.

وأردف: “نفس المنصة دي قبل فترة، أنتجت فيلما في الأردن روج للمثلية بين الفتيات، وأثار ضجة كبيرة في الأردن.. عاوزين نعرف كيف نحمي أنفسنا وأسرنا بعيدا عن الحرية الشخصية”.

أول أفلام نتفليكس بالعربية يثير جدلا

أثار أول أفلام نتفليكس بالعربية جدلا واسعا بسبب احتوائه على مشاهد المثلية الجنسية والظهور الجريء للفنانة منى زكي، فضلا عن استعمال ألفاظ خارجة عن المألوف.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أثار فيلم “أصحاب ولا أعز”، من إنتاج منصة نتفليكس للأفلام العربية، الجدل بسبب محتواه الجريء، بعد ساعات فقط على طرحه.

وتباينت ردود أفعال مشاهدي العمل بين مؤيدين للفكرة المأخوذة من الفيلم الإيطالي الشهير “Perfect Stranger”، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة حول العالم، وبين رافضين خاصة لتناوله موضوع المثلية الجنسية.

و”أصحاب ولا أعز” أول فيلم عربي تنتجه نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة، في أول تجاربه الإخراجية.

وتدور أحدث “أصحاب ولا أعز” حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد، بمن فيهم أقرب الأصدقاء.

وقام الممثل اللبناني فؤاد يمين بتمثيل شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه، وطالت الانتقادات أيضا بعض مشاهد الفيلم خاصة ألفاظه التي وصفها الكثيرون بالخارجة عن المألوف، ومشهد جريء للفنانة المصرية منى زكي التي تقوم في أحد المشاهد بخلع ملابسها أمام الكاميرا.