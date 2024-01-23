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رياضة

أول قرار من “الكاف” بخصوص أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية

عمر سلامي
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أول قرار من “الكاف” بخصوص أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية
أرشيف
شعار "الكاف"

قرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، فتح تحقيق بخصوص الأحداث التي انتهت عليها مباراة منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وجاء في بيان للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نشره الثلاثاء، على موقعه الرسمي:”فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، تحقيقا ضد الاتحاد المغربي لكرة القدم والاتحاد الكونغولي لكرة القدم، وذلك عقب أحداث ما بعد مباراة كأس أمم أفريقيا، بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وأضاف “الكاف” في بيانه: “لن تدلي “الكاف” بأي تعليق آخر حول هذه المسألة حتى يكتمل التحقيق”.

و كان الاتحاد الكونغولي، قد نشر بيانا أشار فيه إلى أن قائد المنتخب مبيمبا، تعرض لشتائم وإهانات عنصرية من لاعبي منتخب المغرب ومدربهم الركراكي، قبل التعرض له بالعنف في ممرات غرف تبديل الملابس.

واتهم قائد منتخب الكونغو الديمقراطية مدرب المغرب، بشتمه والتلفظ بكلمات عنصرية.

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