تلعب أمسية الأحد، أول مباراة بملعب تيزي وزو الجديد، ويتعلق الأمر بالمواجهة التي تجمع بين رديف شبيبة القبائل ورديف اتحاد بسكرة.

وتنطلق مباراة رديف الشبيبة ورديف اتحاد بسكرة، على الساعة السابعة مساء.