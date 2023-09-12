أول مباراة لإسلام سليماني الأربعاء أمام باهيا البرازيلي

فريقه يحتل المرتبة الأخيرة في الترتيب العام

يخوض، سهرة غد الخميس، اللاعب الدولي الجزائري، إسلام سليماني، أولى مباراته مع ناديه الجديد، قرطبة البرازيلي، حيث سيواجه نادي باهيا، في إطار الجولة الـ 23 من البطولة البرازيلية.

وإلى غاية الجولة 23 من البطولة البرازيلية، يتواجد فريق سليماني في وضعية صعبة جدا، حيث يحتل ذيل الترتيب بـ 14 نقطة، متأخرا عن فريقي أمريكا مينيرو بـ 16 نقطة وفاسكو ديغاما بـ 17 نقطة… مباراة الغد، تكون حاسمة في مشوار النادي، المطالب بالفوز للخروج من منطقة الخطر، علما أن منافسهم نادي باهيا يحتل المرتبة 16 في الترتيب العام بـ 22 نقطة، علما أنه وإلى غاية هذه الجولة، يحتل الفريق العريق بوتافوغو الشهير مقدمة الترتيب بـ 51 نقطة، متقدما على صاحب المرتبة الثانية نادي بالميراس بعشر نقاط كاملة.

وكان نادي قرطبة البرازيلي، الذي يصارع للبقاء في الدرجة الأولى، قد ضم المهاجم الجزائري الدولي، إسلام سليماني، بعقد يمتد حتى 31 ديسمبر 2024.

واستقبل الدولي الجزائري، وهو أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر (42 هدفا في 94 مباراة) لدى وصوله إلى مطار كوريتيبا، جنوب البرازيل، بعدد كبير من الأنصار، تعبيرا عن مساندتهم له في مشواره مع فريقه، علما أنه قد حمل ألوان أندرلخت البلجيكي الموسم الماضي، حيث سجل 9 أهداف في 16 مباراة في الدوري ومسابقة كونفرنس ليغ القارية، بيد أنه لم يجدد عقده مع النادي البلجيكي.

بعد بداياته في الدوري الجزائري، تنقل سليماني بين عدة أندية، فحمل ألوان سبورتينغ البرتغالي (2013-2016)، ثم ليستر سيتي الإنجليزي، فنربخشه التركي، موناكو وليون الفرنسيين، وبعدها ببضعة أشهر مع سبورتينغ، قبل التوقيع أخيرا مع بريست الفرنسي. ويتطلع نادي قرطبة إلى الاستفادة من خبرات خيسي وسليماني لإنقاذ مسيرته في الموسم الحالي، حيث يبعد بفارق ثماني نقاط فقط عن منطقة الهبوط، بعد مرور 21 جولة من الدوري البرازيلي.

وبدأ خيسي مسيرته الكروية في أكاديمية ريال مدريد، وتم تصعيده للفريق الأول في 2013، حيث شارك مع الفريق في 94 مباراة وسجّل 18 هدفا وصنع 15 هدفا وتوج معه بدوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 2014 و2016.

وانتقل خيسي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2016 مقابل 25 مليون يورو، لكنه لم يظهر بقميص الفريق إلا في 18 مباراة فقط، واكتفى بتسجيل هدفين فقط. ولعب خيسي على سبيل الإعارة في لاس بالماس وستوك سيتي وريال بيتيس وسبورتينغ لشبونة، قبل أن ينتقل إلى لاس بالماس في 2021 ورحل بعدها إلى أنقرة جوجو التركي، وشارك مع سامبدوريا في النصف الثاني من الموسم الماضي للدوري الإيطالي، لكنه لم ينجح في إنقاذه من الهبوط.