أول مباراة للحكم الدولي غربال بعد كأس العالم

سيدير الأربعاء قمة القسم الثاني هواة

أسندت مهمة أدارة مبارة القمة بين ترجي مستغانم وضيفه نجم بن عكنون إلى الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال ويساعده في مهمته الثنائي سراج وورد بن سلامة وبن يبقة حكم رابع، وتدخل المباراة في اطار الجولة الاخيرة من الرابطة الثانية هواة مجموعة وسط غرب ويحتل الفريقين الترجي والنجم المرتبة الأولى ب30 نقطة.

وتعتبر مباراة ترجي مستغانم وضيفه نجم بن عكنون هي الأولى لمصطفى غربال بعد مشاركته في كأس العالم حيث أدار مقابلتين كحكم رئيسي الأولى بين بين هولندا- الإكوادور (1-1) والثانية بين أستراليا – الدنمارك (1-0)، كما تواجد حكما رابعا في مقابلتين، وهي حصيلة أكثر من ايجابية في أول مشاركة في كأس العالم.كما تم تعيينه منذ أيام لإدارة مباراة الجولة الأولى من إياب المرحلة الأولى للبطولة بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي، بلملعب الطيب المهيري، رفقة مساعديه مقران قوراري وحمزة بوزيت حسام بن يحي حكم رابع غير أن اللقاء تم تأجيله.