أول مباراة لميسي .. أهدافه في باريس ومستقبل مبابي

عقد النجم الجديد لنادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، مؤتمرا صحفيا صبيحة الأربعاء، تطرق خلاله إلى عدة نقاط، تتعلق بمستقبله مع النادي الباريسي..

وقال ليونيل ميسي متحدثا، عن أول مباراة سيخوضها مع ناديه الجديد، إنه لا يمكن أن يقدم تاريخا معينا، وأضاف: ” لا أعرف متى سيكون أول ظهور لي مع الفريق، لقد عدت من عطلة، سأستريح قليلا، وأتواصل بعدها مع الطاقم الفني لأشرع في التدريبات، والمهم أنني أريد اللعب في أقرب وقت، لديّ الطموح والرغبة الكبيرة في ذلك”.

وعن أهدافه مع نادي باريس سان جيرمان، الذي إرتبط معه بعقد لمدة سنتين، قال النجم الأرجنتيني: ” هدفي الأول هنا، هو رفع كأس رابطة أبطال أوروبا بألوان باريس سان جرمان، الظفر بهذه الكأس ليس سهلا، ويتطلب قوة الفريق إلى جانب بعض الحظ “.

وعاد ميسي خلال المؤتمر الصحفي، إلى شعوره في هذا الأسبوع، الذي شهد توديعه لبرشلونة والتحاقه بناد جديد، وأكد في هذا الجانب: ” كان هناك حزن ومعاناة انقلبت إلى سعادة بانضمامي إلى باريس سان جيرمان، وأنا سعيد بدخولي مرحلة جديدة في حياتي، حقيقة لم أكن جاهزا لكل هذا، لكن على العموم عشت أسبوعا مفعما بالمشاعر”.

من جهته ردّ رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، خلال المؤتمر الصحفي، على سؤال حول مستقبل كليان مبابي، بعد قدوم ميسي، حيث قال: ” مبابي كان يريد التواجد ضمن فريق تنافسي، وبات لدينا الآن ما نريده”. وأضاف الخليفي: ” لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك، كليان ابن باريس ولا أعذار لديه الآن لأي قرار آخر”.

وتأتي تصريحات الخليفي في وقت لم يحسم اللاعب بعد مسألة تمديد تعاقده مع النادي الباريسي، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري في صيف2022 .