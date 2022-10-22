أول مترشحة لرئاسة الوزراء في بريطانيا بعد استقالة تراس

أعلنت رئيسة مجلس العموم في بريطانيا بيني موردونت يوم الجمعة، ترشحها لقيادة حزب المحافظين وتولي رئاسة الوزراء. بعد استقالة ليز تراس.

وقالت موردونت في تغريدة على تويتر: “تشجعت بفضل دعم الزملاء الذين يريدون بداية جديدة وحزب موحد وقيادة من أجل المصلحة الوطنية”.

لتضيف المسؤولة التي شغلت منصب وزيرة للدفاع في وقت سابق:”أعلن ترشحي لأكون زعيمة لحزب المحافظين ورئيسة للوزراء”.

وسبق لموردونت أن شغلت منصب وزيرة الدفاع لفترة قصيرة، بين ماي وجويلية 2019، في الفترة الثانية لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

واستقالت تراس على خلفية اضطرارها لإلغاء خطة لخفض الضرائب، بعد أن تسببت باضطراب في الأسواق. وجاء هذا بعد مرور ما يقارب الشهرين فقط على تنصيبها في 5 سبتمبر الماضي.