أول مدرسة دكتوراه وطنية في الإعلام الآلي الكمّي

فتح التسجيلات بداية من 2 أكتوبر الجاري

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق أول مدرسة دكتوراه وطنية في الإعلام الآلي الكمي تضم 27 مقعدا بيداغوجيا بعنوان السنة الجامعية 2025-2026.

وحسب ما نشرته وزارة التعليم العالي عبر صفحتها الرسمية، فإن التكوين في الطور الثالث “الدكتوراه” سيتدعم بفتح أول مدرسة دكتوراه وطنية في الإعلام الآلي موزعة على خمس مؤسسات جامعية، حيث ستتدعم بـ27 مقعدا بيداغوجيا للسنة الجامعية 2025-2026، ودعت الوزارة في السياق الراغبين في الترشح لإيداع طلباتهم إلكترونيا في الفترة من 2 إلى 13 أكتوبر 2025، عبر الرابط:

https://progres.mesrs.dz/doctorat_info_quabtique

وستفتتح هذه المسابقة حصريا للطلبة المتخرجين من شعبة الإعلام الآلي على المستوى الوطني، على أن تجرى بجامعة سطيف 1 يوم الثامن من نوفمبر 2025 .

وتعد هذه المدرسة خطوة إستراتيجية في المجال التكنولوجي الواعد، ما من شأنه أن يحدث تحولا عميقا في الحوسبة والخوارزميات ومعالجة المعلومات، وتشمل التطبيقات تخصصات حيوية مثل الصحة والفلاحة والطاقة والأمن السيبراني والمالية والنقل والصناعة، حيث تتطلع الجزائر من خلال هذا المشروع إلى تكوين كفاءات عالية المستوى، وتحفيز البحث والابتكار وكذا تعزيز سيادتها العلمية والتكنولوجية.