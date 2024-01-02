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الجزائر

أول مسابقة دكتوراه للالتحاق بـ “دار القرآن” في جامع الجزائر

الشروق أونلاين
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أول مسابقة دكتوراه للالتحاق بـ “دار القرآن” في جامع الجزائر
أرشيف
جامع الجزائر

أشرف عميد جامع الجزائر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء، على انطلاق أوّل مسابقة دكتوراه للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن” التابعة للجامع.

ويجرى اليوم الأول من المسابقة يومي 2 و3 جانفي الجاري، بكلية الحقوق لجامعة الجزائر (سعيد حمدين). بمشاركة 921 مترشّحا، في 3 تخصّصات هي:

  • القرآن والمعارف الشرعية.
  • القرآن وحوار الحضارات والثقافات.
  • القرآن ومعارف الإيمان والسلوك.

على أن يشارك في امتحانات اليوم الثاني 967 مترشّحا، في 9 تخصّصات هي:

  • الأسواق المالية الإسلامية.
  • التأمين التكافلي.
  • التكنولوجيا المالية والصيرفة الإسلامية
  • التراث العمراني والمعماري.
  • عمران وتخطيط.
  • علم النفس الاجتماعي، من منظور إسلامي.
  • علم النفس التربوي، من منظور إسلامي.
  • علم النفس العيادي، من منظور إسلامي.
  • تاريخ علوم الرياضيات.

وكانت “دار القرآن” قد أطلقت منصّة إلكترونية، لتسجيل 2188 مترشّحا للمسابقة. حيث استوفى 1888 طالبا منهم شروط المشاركة في الامتحان الكتابي.

وأعلنت القائمة النهائية للمترشّحين يوم 27 ديسمبر 2023، وقد حُدّدت المقاعد البيداغوجية لهذا الموسم الجامعي بـ 82 مقعدا.

ويتابع الناجحون في المسابقة دراستهم العليا بداية من الثلاثي الأول من العام الجاري، في التخصّصات الآتية:

  • العلوم الإسلامية: 30 مقعدا.
  • العلوم المالية والمحاسبة: 15 مقعدا.
  • الرياضيات (تاريخ العلوم): 10 مقاعد.
  • العلوم الاجتماعية: 18 مقعدا.
  • الهندسة المعمارية: 09 مقاعد.
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