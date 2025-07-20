أول مصنع جزائري لحليب الأطفال بـ550 مليار في وهران

بطاقة 40 مليون علبة سنويّا وتغطية 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية

يرتقب أن يشكّل أول مصنع لإنتاج حليب الأطفال في الجزائر، المزمع إنجازه بوهران، خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للاستيراد، حيث سيساهم المشروع في تغطية 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الحيوية.

وفي السياق، أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، ووالي ولاية وهران، سمير شيباني، الأحد، على وضع حجر الأساس لمصنع جديد لإنتاج حليب الأطفال، تابع لشركة “تازي”، وذلك في إطار زيارة عمل للولاية.

ويعد هذا المصنع، الأول من نوعه في الجزائر في هذا التخصص، مشروعا استثماريا واعدا سيساهم في تقليص التبعية للاستيراد في واحدة من أكثر المواد حساسية واستراتيجية، إذ من المنتظر أن تبلغ طاقته الإنتاجية أزيد من 40 مليون علبة سنويا، وهو ما يعادل تغطية 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من حليب الأطفال.

وستُضخ استثمارات تقدر بـ5.5 مليار دينار في المرحلة الأولى من هذا المشروع، الذي يتضمن سلسلة إنتاج متكاملة تشمل تصنيع العلب، إنتاج الحليب، ثم التعليب، وذلك وفق المعايير الدولية وبالاعتماد على أحدث التكنولوجيات في المجال.

ويُتوقع أن يوفّر المشروع حوالي 200 منصب شغل مباشر، إلى جانب مساهمته المحورية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحسين مؤشرات الصحة العمومية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة من الأطفال.

وفي تصريح له بالمناسبة، أكد ركّاش أن المشروع يندرج في صلب التوجيهات الرئاسية المتعلقة بإنشاء وحدات لإنتاج حليب الأطفال محليا، مشددا على التزام الدولة بمرافقة هذا النوع من الاستثمارات الحيوية لضمان دخولها حيز الاستغلال في أقرب الآجال.

ويعكس هذا المشروع توجه الجزائر نحو تشجيع الإنتاج المحلي في القطاعات الحساسة، في ظل تقلبات الأسواق العالمية، ومساعي الدولة لضمان سيادتها الغذائية والصحية.