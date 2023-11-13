أول معركة تنظيمية للقيادة الجديدة للمركزية النقابية

اتحاد قسنطينة على صفيح ساخن واتهامات بانتحال الصفة

دخلت القيادة الجديدة للمركزية النقابية أول معركة تنظيمية لها، من خلال الاتحاد الولائي لقسنطينة، الذي أعلن شق عصا الطاعة، وتنصيب هياكل لم تحظ بموافقة قسم التنظيم، معتبرا إياها انتحال صفة وهياكل غير شرعية، وهددت القيادة بمباشرة إجراءات قضائية ضد مسؤول الاتحاد الولائي.

في السياق، جاء في قرار لقسم التنظيم برقم 07/2023 مؤرخ في 12 نوفمبر 2023، تحوز “الشروق” نسخة منه، تبعا للإرسال المؤرخ في 2 ماي 2023، المتضمن ما سمي بمحضر انعقاد مؤتمر استباقي بتاريخ 05 جوان 2023 بقسنطينة، وتبعا للإرسال تحت الرقم /108/ . و .ق/2023 والمؤرخ في 2023/11/07، والمتضمن ما سمي بمحضر تنصيب الأمانة الولائية لولاية قسنطينة، يذكر قسم التنظيم أن المؤتمرات الولائية وإصدار محاضر تنصيب هيئات الاتحادات الولائية هي من صميم صلاحيات المركزية النقابية لا غير.

وأضاف القرار الذي وقعه الأمين الوطني عبد الرحمن رباحي، أن قسم التنظيم يعتبر هذه الممارسات خرقا واضحا لقوانين المنظمة، و”يعلم كافة الهيئات الإدارية والنقابية محليا ووطنيا أن هذه الوثائق غير معتمدة من طرف المركزية النقابية، وأن الصفة النقابية المذكورة في الإرساليات أعلاه، ما هي إلا انتحال صفة، مما سيعرض صاحبها إلى إجراءات تأديبية سيعلن عنها لاحقا، لافتا إلى أن المركزية النقابية تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية”.

ووفق ما توفر لـ”الشروق” من تفاصيل حول القضية، فإن قيادة المركزية النقابية ستصدر في قادم الساعات عقوبات تأديبية ضد عدد من نقابيي الاتحاد الولائي لقسنطينة الذين تثبت مشاركتهم في انتحال الصفة وتنصيب هياكل غير شرعية.

ويأتي هذا التحرك من طرف قيادة المركزية النقابية، تماشيا مع مسار تصحيح الانحرافات الحاصلة منذ سنوات داخل التنظيم النقابي الأكبر في البلاد، مثلما تعهد به الأمين العام عمار تاقجوت منذ توليه المنصب شهر أوت الماضي، وتزكية معظم القرارات التي طرحها أمام اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية المنعقد في 16 أكتوبر الماضي بالعاصمة.

وكان الاتحاد العام قد أصدر قبل أيام قرارا يقضي بإلغاء وتوقيف كافة العقوبات الصادرة بحق الهياكل والإطارات النقابية، إلى غاية انتخاب قيادات جديدة شرعية بموجب مؤتمرات تتوافق مع القانون الأساسي، من خلال تعليمة لقسم التنظيم.

ودعا القسم كافة لجان تحضير المؤتمرات الولائية إلى إلغاء وتوقيف كل الإجراءات العقابية الصادرة في حق الهياكل والإطارات النقابية وكذا كل العمليات النظامية إلى غاية انتخاب قيادة جديدة تستمد شرعيتها من المؤتمر طبقا للقانون الأساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين.