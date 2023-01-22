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أول من مشى على سطح القمر يتزوج في عيد ميلاده الـ93! (صور)

الشروق أونلاين
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أول من مشى على سطح القمر يتزوج في عيد ميلاده الـ93! (صور)

تزوج أول شخص مشى على سطح القمر، رائد الفضاء الأمريكي السابق، باز ألدرين للمرة الرابعة من دكتورة حسناء، في عيد ميلاده الـ 93.

وأعلن الطيار السابق في تغريدة على “تويتر”، السبت، زواجه من دكتورة يحبها بلوس أنجليس.

وقال ألدرين: “في عيد ميلادي الـ 93 واليوم الذي سيتم تكريمي أيضا من قبل Living Legends of Aviation، يسعدني أن أعلن أنني عقدت قراني على حبي الدكتورة”.

وأضاف: “لقد انضممنا إلى الزواج المقدس في حفل خاص صغير بلوس أنجيليس، ونحن متحمسين مثل المراهقين الهاربين”.

كما قام ألدرين بنشر صور لهما في يوم الزفاف، حيث كان يرتدي ربطة عنق سوداء وبدلة توكسيدو مزينة بشارات.

بينما ابتسمت فور، 63 عاما، وكانت ترتدي فستانا بأكمام طويلة مع دانتيل، وهي تحمل باقة من الزهور البيضاء والوردية.

وألدرين أحد الطيارين المشاركين في رحلة الفضاء الأسطورية “أبولو 11” في عام 1969.

حيث أصبح رفقة قائد المهمة، نيل أرمسترونغ، أول شخصين يمشيان على سطح القمر.

وهو واحد من 4 أشخاص قاموا بذلك ما زالوا على قيد الحياة.

في عام 1969، شهد ما يقدر بنحو 600 مليون شخص أن نيل أرمسترونغ وباز ألدرين أصبحا أول من سارا على سطح القمر كجزء من مهمة أبولو 11. وكان أكبر جمهور تلفزيوني في التاريخ في ذلك الوقت.

وبين عشية وضحاها تقريبا، أصبح السيد ألدرين أحد أشهر الأسماء على هذا الكوكب.

وقال لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” في عام 2001 “لم أكن أعتقد أن ذلك سيحصل. لم أكن مستعدا أو مرتاحا لأن أكون محط أنظار الجمهور”.

وقبل الهبوط الشهير على سطح القمر، قاد ألدرين طائرات مقاتلة في مهام قتالية للقوات الجوية الأمريكية خلال الحرب الكورية.

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