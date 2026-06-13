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رياضة

أول نقطة لكندا في تاريخ مشاركاتها ببطولات كأس العالم (فيديو)

عمر سلامي
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أول نقطة لكندا في تاريخ مشاركاتها ببطولات كأس العالم (فيديو)
ح.م
فرحة المهاجم لارين بهدف التعادل

تعادل منتخب كندا بهدف لمثله مع منتخب البوسنة والهرسك، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

ونجح المنتخب الكندي في حصد أول نقطة له في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم.

وانهزم منتخب كندا في الست مباريات التي خاضها خلال مشاركته في نسختي 1986 و2022.

وكان منتخب البوسنة والهرسك سباقا للتهديف في الدقيقة 21، حين ارتقى المدافع كولاسيناك لعرضية من ركلة ركنية، ليمهدها برأسه نحو لوكيتش الذي أودعها برأسية متقنة داخل الشباك.

ونجح منتخب كندا في معادلة النتيجة في الدقيقة 79، عن طريق المهاجم لارين، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتدخل المباراة في إطار الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، التي تضم أيضا قطر وسويسرا.

وفي مباراة أخرى، ولحساب الجولة من المجموعة الرابعة، فاز منتخب الولايات المتحدة فجر السبت على باراغواي برباعية مقابل هدف واحد.

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