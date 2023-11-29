أول وكالة للصيرفة الإسلامية وفضاء للخدمات الرقمية

بنك التنمية المحلية يفتتح بالعاصمة:

دشن بنك التنمية المحلية، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أول وكالة تجارية مخصصة للصيرفة الإسلامية تحمل اسم “القدس”، وكذا فضاء خاصا بالخدمات الرقمية، وهذا بإشراف المدير العام لهذا البنك العمومي، يوسف لالماس.

وفي تصريح صحفي على هامش مراسم تدشين الوكالة، الكائنة بشارع ديدوش مراد، رفقة المنسق العام للجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وعضو الهيئة الشرعية لبنك التنمية المحلية، محند أويدير مشنان، بحضور إطارات البنك، أوضح لالماس أن هذه الإجراءات “تأتي تماشيا مع توجيهات السلطات العمومية الرامية لتعميم الصيرفة الإسلامية ورقمنة خدمات المؤسسات المالية والبنكية في الجزائر”.

كما تهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من المنتجات الإسلامية للمواطنين الراغبين في الحصول على هذا النوع من الخدمات البنكية، فضلا عن تلبية حاجياتهم وتوفير فرص أوسع للتمويل والاستثمار، مما يعزز التنمية الاقتصادية للبلاد، حسب المدير العام.

ويعرض بنك التنمية المحلية من خلال الوكالة المخصصة للصيرفة الإسلامية التي سميت “القدس” بمناسبة تزامن افتتاحها مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تسعة منتجات مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية ومصادق عليها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية وهيئة الرقابة الشرعية للبنك.

وتتمثل هذه المنتجات في “إجارة عقارية منتهية بالتمليك” للأفراد و”مرابحة سيارات” للأفراد و”مرابحة استهلاك” للأفراد و”مرابحة الاستثمار” للمؤسسات وكذا “المرابحة استغلال” للمؤسسات، كما تشمل منتجات “الحساب الجاري الإسلامي” و”حساب الشيك الإسلامي” و”حساب الادخار” و”ودائع حساب الاستثمار بالمضاربة”.

وبالمناسبة، أشار لالماس إلى “أنه تم خلال السنة الجارية إطلاق نحو 67 شباكا جديدا للصيرفة الإسلامية عبر التراب الوطني، ليبلغ العدد الإجمالي لهذه الشبابيك 107 شباك، في انتظار فتح 18 شباكا جديدا قبل نهاية السنة”.

أما بخصوص فضاء الخدمات الرقمية، الكائن بنهج عميروش، أوضح المدير العام للبنك أنه “سيسمح بالاستفادة من مختلف الخدمات الرقمية المتنوعة نظرا لتجهيزه بموزع آلي للنقود وشباك بنكي آلي مما سيسمح بالقيام بعمليات السحب بسهولة عن طريق البطاقة البنكية والبطاقة الذهبية، فضلا عن كونه آمنا”.

وفي حديثه عن الرقمنة، كشف لالماس أنه “تم إلى غاية اليوم إصدار ما يقارب 250 ألف بطاقة متداولة CIB لتسهيل المعاملات الإلكترونية للزبائن”، كما سجل البنك خلال السداسي الأول من 2023 “نتائج استثنائية في مجال المعاملات عبر الإنترنت الدفع الإلكتروني التي تتم عبر البطاقات البنكية حيث تجاوزت هذه المعاملات 1 مليار دج، من خلال 120 ألف عملية”.

أما بخصوص عدد عمليات السحب عبر موزعات الدفع الإلكتروني DAB/GAB، فقد سجل بنك التنمية المحلية ما يقارب 4 ملايين و200 ألف عملية أي ما يعادل 68 مليار دج، حسب لالماس الذي أشار إلى أن هذا “الارتفاع راجع لنمو ثقافة استعمال المواطن الجزائري للبطاقات البنكية”.