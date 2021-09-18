أول يوم دراسة.. موضة التلاميذ لـ 2021

فساتين للبنات وبدلات للأولاد ومفاجآت آخرى

رغم كونه دخولا مدرسيا شائكا إلا أن الأمهات تحرسن دائما على ظهور أولادهن وبناتهن بمظهر

يليق باليوم الأول للدراسة. الشروق العربي تقربك إلى ما هو رائج من ملابس البنات والأولاد لهذا الموسم.

للبنات الفساتين بطبعات الزهور رائجة ويمكن تنسيقها مع حذاء بالرينة مسطح بنفس أحد ألوان الفستان.. لكِ الإختيار.

يمكن أن يكون أول يوم دراسة بتنورة ميدي وتي شيرت “كيوت” بألوان الباستيل، كما يمكن للبنات مزج الطبعات فهذا مسموح لهن فقط.

الأحمر قد يكون لونا جميلا لكن إن كان ممزوجا مع ألوان أخري أقل حضورا فدولتشي غابانا تخيل البنات بستايل الكبار لكن مع إضافة بعض المرح للفساتين المنقطة و”الأونسوبل” سروال وتوب. من الستايلات الملائمة للبنات السروال المطبع خاصة إن نسق مع توب بسيط أحادي اللون والعكس صحيح يمكن تنسيق التوب المطبع بسروال بسيط، أما الجامبسوت الخفيف فهو خليق أن يزيد البنات حركة ونشاطا.

الأولاد قصة أقل تعقيدا، فلا يحتاج الولد إلي التنسيق بل إلى البساطة تي شورت وسروال جينز أو توال وحذاء رياضي والموضة في جيبه الصغير. البدلة المكونة من سترة خفيفة وقميص وسروال قد تكون إختيارا جيدا حسب الطقس…أنسب الألوان للذكور الأزرق والابيض وكذلك البيج والأخضر العسكري.