“أومبيونت أس شالنج” تعرض طموحاتها الصناعية لأول مرة

تنتج مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهرومنزلية الصغيرة

سجلت شركة “أومبيونت أس شالنج” أول مشاركة لها في معرض الجزائر الدولي في طبعته السابعة والخمسين، حيث استغلت هذه المناسبة لعرض منتجاتها والتعريف بها لدى المستهلك الجزائري، في إطار مساعيها لتوسيع حضورها في سوق الأجهزة الكهرومنزلية.

وأوضح سليم، المسؤول التجاري بالشركة خلال ندوة صحفية بجناح الشركة بقصر المعارض، أن “أومبيونت أس شالنج” تأسست في فيفري 2024، وتمكنت خلال فترة وجيزة من تطوير نشاطها وإطلاق مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهرومنزلية الصغيرة، إلى جانب منتجات أخرى يتم تسويقها.

وأكد المتحدث أن الشركة تسعى إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال رفع قدراتها الإنتاجية وتعزيز التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن نسبة الإدماج الحالية تبلغ 13 بالمائة، مع العمل على رفعها تدريجيا خلال السنوات المقبلة.

كما أشاد بالتسهيلات التي أقرتها السلطات العمومية، وعلى رأسها الإجراءات التي سمحت بتسهيل استيراد المواد الأولية، وهو ما ساهم في دعم نشاط المؤسسات الصناعية وتحسين ظروف الإنتاج.

وأضاف أن الشركة تضع ضمن أولوياتها خلق مناصب شغل جديدة وتوسيع استثماراتها مستقبلا، مؤكدا أن المشاركة في معرض الجزائر الدولي تشكل فرصة مهمة للتعريف بمنتجاتها والاستماع لانشغالات المستهلكين، بما يسمح بتطوير عروضها وتعزيز مكانتها في السوق الوطنية.