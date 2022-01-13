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أوميكرون: تونس تعيد فرض حظر التجول الليلي

الشروق أونلاين
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أوميكرون: تونس تعيد فرض حظر التجول الليلي
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في خضم تسارع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، قررت الحكومة التونسية، الأربعاء، إعادة فرض حظر التجول الليلي ومنع كافة التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس.

ويأتي حظر التجمعات والمطالبة بعدم الانتقال داخل البلاد باستثناء حالات الطوارئ قبل يوم من احتجاج مزمع ضد الرئيس قيس سعيّد، دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى، فيما تعهدت أحزاب معارضة بالمضي قدما في التظاهر الجمعة متحدية القرار.

ويأتي حظر التجمعات والمطالبة بعدم الانتقال داخل البلاد باستثناء في حالات الطوارئ قبل يومين من احتجاج مزمع ضد الرئيس قيس سعيّد دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى.

المصدر: أ ف ب

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