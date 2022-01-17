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الجزائر

أوميكرون يمثل ثلث عدد المصابين بكورونا في الجزائر

الشروق أونلاين
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أوميكرون يمثل ثلث عدد المصابين بكورونا في الجزائر
ح.م

أكد مدير الصحة بولاية تيبازة محمد بورحلة، الإثنين، أن نسبة انتشار  متحور أوميكرون في الجزائر بدأت تعرف تسارعا حيث قاربت حاليا  نسبة 33 بالمئة.

وأوضح بورحلة خلال نزوله ضيفا رفقة مديرة الوقاية بوزارة الصحة سامية حمادي عبر  “فروم الأولى” أن دلتا لا تزال تشكل أغلب الإصابات في الجزائر، مشيرا إلى أن سرعة انتشار المتحور الجديد بدأت تظهر وبإمكانها احداث الفرق.

من جهتها، عبرت سامية حمادي عن تخوفها من سرعة انتشار متحور أوميكرون الذي بامكانه أن يسَرع موعد الوصول إلى الذروة.

وقالت حمادي إنه يمكن الوصول  إلى ذروة الموجة الرابعة في الجزائر قبل الوقت، وهذا راجع إلى سرعة انتشار أوميكرون.

وحول التلقيح كشف بورحلة  أن الشريحة الأكثر عزوفا عن العملية هي التي تتراوح أعمارها ما بين 19 و 30 سنة، داعيا إلى استهداف هذه الفئة لاقناعها بضرورة التلقيح.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث ذاته على ضرورة تفعيل التلقيح القطاعي معتبرا أن استهداف كل قطاع على حدى بإمكانه أن يصل إلى الهدف المنشود، وهو الطرح الذي دعمته حمادي بالإضافة إلى الجواز الصحي.

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