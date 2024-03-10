“أوناب” يوجد 11 ألف و400 طن جاهزة لتدخل للسوق في رمضان لضبط الاسعار

أكد المدير العام للديوان الوطني لتغذية الانعام السيد حسان بن زازة، جاهزية الديوان للتأثير على السوق من أجل خفض الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، خاصة ان سعر الدجاج تجاوز خلال اليومين الاخيرين مستوى 520 دج للكيلوغرام.

وفي كلمة له قال بن زازة “توجد 11 ألف و400 طن جاهزة لتدخل السوق في رمضان “، مؤكدا على “تحديد سعر 390 دج للحوم الطازجة أو المجمدة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ونحن جاهزون للتأثير على السوق والاسعار التي تطرح نفس الاشكال كل عام”.

وقال المتحدث “الشركة الوطنية لضبط الاسعار لديها برنامج استيراد الدجاج المجمد، دخلت 3000 طن على مستوى ميناء وهران وسيتم ضخها غدا بإذن الله”.

وأضاف المتحدث “لتعزيز تموين المذابح قمنا باستيراد أكثر من 5 آلاف و 130 بيض التفقيس من المجر واسبانيا للرفع من انتاج الصوص”، مضيفا بالقول ” نحن نمول المربين بالصوص بـ 120 دج ولكن للأسف يباع ب 200 دج ”