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اقتصاد

“أونجام” تموّل أكثر من 117 ألف مشروعا مصغّرا للمرأة.. في ظرف 5 سنوات

الشروق أونلاين
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“أونجام” تموّل أكثر من 117 ألف مشروعا مصغّرا للمرأة.. في ظرف 5 سنوات

موّلت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر ( أونجام ) أكثر من 117 ألف مشروعا لفائدة النساء المقاولات. وهو ما يعادل 68 بالمئة من مجموع المشاريع المموّلة من قبل الوكالة في خلال السنوات الـ5 الأخيرة.

إلى جانب ذلك، وحسب ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغّرة نسيم ضيافات، في حفل تسليم جوائز “المسابقة الوطنية لأحسن نشاط اقتصادي مصغّر نسوي”. تحصي وكالة ”أناد” 48 ألف امرأة مقاولة تمكّنت من استحداث مؤسستها المصغّرة.

وتمّ تنظيم حفل تسليم جوائز المسابقة بمناسبة عيد المرأة، من طرف وكالة “أونجام” في جامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار.

وحضر الحفل إلى جانب ضيافات، كلّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان. ووزير الصيد البحري والمنتجات البحرية هشام صفيان صلواتشي.

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