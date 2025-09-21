“أوندا” تراهن على الرقمنة والذكاء الاصطناعي تعزيزا لحماية المُبدعين والفنانين!

سمير ثعالبي يكشف عن إطلاق خارطة طريق "2026 - 2030"

يسعى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “أوندا”، إلى تكريس رؤية عصرية ترتكز على الرقمنة الشاملة في إدارة الحقوق الجماعية، في خطوة تعتبر بمثابة ثورة حقيقية في حماية حقوق المبدعين والفنانين، وضمان مكانتهم وصون كرامتهم، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم الرقمي، وما تفرضه المنصات العالمية ومجمعو الموسيقى والذكاء الاصطناعي من تحديات غير مسبوقة على الصناعات الإبداعية.

وفي السياق، كشف المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سمير ثعالبي، السبت، أنّ إدارة الحقوق الجماعية للمبدعين الجزائريين مستقبلا ستقوم على الرقمنة الكاملة، بدءا من تسجيل المصنف إلى دفع مستحقات صاحبه، مشددا على أن الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة ساهمت في وضع الديوان في صلب المشهد الاقتصادي الوطني والإقليمي والعالمي.

وأكد ثعالبي، خلال افتتاحه لقاء وطنيا جمع الإدارة المركزية للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمديرين الجهويين ورؤساء الوكالات بمقر بولوغين في الجزائر العاصمة، أنّ الديوان يعتزم إحداث ثورة في طريقة إدارة حقوق المُبدعين وتوزيعها عبر تدشين برنامج متكامل بداية من العام المقبل، وفق إستراتيجية مدروسة تمتد من 2026 إلى غاية 2030.

وأوضح ثعالبي، أن الديوان ومنذ العام 2023 دخل مرحلة جديدة من التطوير بإطلاق ورشات كبرى ترتكز على حماية المُبدعين والفنانين وصون كرامتهم وتعزيز مكانتهم، وأضاف “أن حقوق المؤلف تمر اليوم بتحولات كبرى بين المنصات الرقمية ومجمعي الموسيقى والذكاء الاصطناعي، ما يحتم علينا مرافقة المستعملين لتشجيعهم على الاستعمال المسؤول للمصنفات”، لافتا إلى أنّ الديوان بدأ هذا العام في تحصيل الحقوق عبر جميع المنصات العالمية.

وشدد المدير العام لـ”أوندا” على أن المؤسسة تخدم المُبدعين والفنانين ومن خلالهم تخدم الجزائر، داعيا الإطارات إلى جعل الديوان بيتا حاميا للمُبدعين ومحرّكا للصناعات الإبداعية وضامنا للتوزيع العادل للحقوق.

وجاء اللقاء الوطني للمديرين الجهويين ورؤساء المكاتب للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي انعقد السبت بمقر بولوغين في الجزائر العاصمة، في سياق تحسين جهود وطاقات وكفاءة عمل الديوان ومكوّناته الإدارية المركزية والجهوية، بما يشكل دعامة أساسية لتعزيز الأداء وضمان تنفيذ الإستراتيجية الجديدة.

وقدّم المديرون المركزيون خلال اللقاء، نظرة شاملة حول نشاط وأفق كل مديرية، سواء فيما يخص الشبكات وإدارة الزبائن أو النظام المعلوماتي وتوحيد المسارات، فضلا عن تحسين الاتصال المتوازن والفعّال مع الأعضاء والشركاء.

كما انتظمت ورشتا عمل، تناولت الأولى تحسين المسارات وإدارة الأعضاء، فيما ركزت الثانية على الرؤية الجديدة في التعامل مع المتعاملين والزبائن.

وأجمع المتدخلون على أهمية تفعيل الاستراتيجية القائمة على النظم المعلوماتية والرقمنة في تحصيل وتسيير الحقوق، مع تذليل مختلف الصعوبات الميدانية، كما شددوا على ضرورة التنسيق المُحكم وفق رؤية موحدة ومحددة، تعزز التواصل المستمر وتطور أساليب خدمة المبدعين وضمان حقوقهم.

واختتم اللقاء بعرض حزمة من التوصيات العملية الرامية إلى تجسيد إستراتيجية الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضمن خارطة الطريق 2026-2030، بما يجعل من المؤسسة فاعلا محوريا في حماية المُبدع وترقية الصناعات الإبداعية في الجزائر.