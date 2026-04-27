“أوندا” تطلق شارة “المستعمِل الملتزم”

علامة اعتراف رسمية تمنح للهيئات الملتزمة بأحكام التشريع

أعلن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن إطلاق شارة “المستعمِل الملتزم”، كآلية مؤسساتية جديدة تهدف إلى ترسيخ ثقافة احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعزيز منظومة الملكية الأدبية والفنية في الجزائر، وتشجيع الابتكار، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في استغلال المصنفات.

وتندرج هذه المبادرة ضمن ديناميكية إصلاح يشهدها القطاع، ترمي إلى تطوير أساليب العمل من منطق الرقابة إلى منطق الشراكة والتعاون، بما يعزز الثقة مع مختلف المتعاملين، ويكرّس مبادئ الامتثال والشفافية والمسؤولية المشتركة.

وتُعد شارة “المستعمِل الملتزم” علامة اعتراف رسمية تُمنح للهيئات والمؤسسات التي تثبت التزامها الصارم بأحكام التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من خلال اعتماد ممارسات سليمة في استغلال المصنفات المحمية.

وترتكز هذه الشارة على جملة من الخصائص، من أبرزها إبراز المؤسسات الملتزمة كنماذج يُحتذى بها في احترام حقوق المؤلف، بما يعزز مكانتها ومصداقيتها، إضافة إلى تأكيد الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية، ومنح قيمة مضافة للهيئات المستفيدة بما يدعم تنافسيتها.

كما تساهم المبادرة في نشر الوعي القانوني داخل الأوساط المهنية والاقتصادية، مع تعزيز علاقات الشراكة المستدامة القائمة على الثقة والتعاون بين الديوان ومستعملي المصنفات.

أما بالنسبة لشروط الاستفادة من الشارة، فتستند إلى معايير دقيقة، في مقدمتها الامتثال الكامل للتشريع عبر حيازة ترخيص أو اتفاقية سارية المفعول مع الديوان، والالتزام بالتصريح المنتظم والدقيق بالمصنفات المستعملة في الآجال المحددة، إلى جانب تقديم بيانات شفافة ومحيّنة حول طبيعة الاستغلال.

كما تشمل الشروط احترام الالتزامات المالية وتسديد المستحقات في وقتها القانوني، والتعاون مع مصالح الديوان في مهام المتابعة والرقابة، فضلا عن الالتزام المستمر باعتبار الشارة وضعية دائمة وليست ظرفية.

وتمنح الشارة لمدة محددة قابلة للتجديد، مع احتفاظ الديوان بحق تعليقها أو سحبها في حال الإخلال بالالتزامات، بما يضمن مصداقية النظام واستمراريته.