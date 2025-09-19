“أوندا” و”كاباسو” يختتمان دورة تكوينية حول أساليب التسيير الجماعي للحقوق

اختتمت، الخميس، بمقر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالعاصمة، الدورة التكوينية التي نظمها الديوان بالتنسيق مع مؤسسة الملحنين، المؤلفين والناشرين CAPASSO لجنوب إفريقيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الشراكة والتعاون الذي يجمع المؤسستين، والرامي إلى تبادل الخبرات وتعميق المعرفة حول أساليب التسيير الجماعي للحقوق.

الدورة، الموجهة لفائدة إطارات “أوندا”، أشرفت على تأطيرها كل من نثابيسينغ ماشيله، منسقة الأعمال، وفادزاي مونغانيدزي، منسقة قواعد البيانات وأنظمة المعلومات.

وقد شارك المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سمير ثعالبي، في حفل اختتام الدورة، حيث ألقى كلمة أشاد من خلالها بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين “أوندا” و”كاباسو”، كما ثمّن الجهود المبذولة لتحسين وتطوير إدارة البيانات في مجال تسيير الحقوق، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل بنفس النهج تحضيرا للدورات المقبلة المبرمجة ضمن البرنامج المسطر إلى غاية نهاية السنة الجارية.