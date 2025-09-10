أوندا وكاباسو يدعمان الريادة الإفريقية في مجال حقوق المؤلف

استقبل المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سمير ثعالبي، الثلاثاء ، بمقر الديوان بالجزائر العاصمة، المديرة العامة للعمليات بمؤسسة الملحنين والمؤلفين والناشرين لجنوب إفريقيا ليراتو ماتسوزو، وذلك ضمن فعاليات الأيام الإبداعية الإفريقية “كانكس2025” المنظمة في إطار المعرض الإفريقي للتجارة البينية #IATF2025.

وشكل اللقاء فرصة للوقوف على مدى تنفيذ الاتفاقية المبرمة شهر جوان الماضي، بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومؤسسة الملحنين والمؤلفين والناشرين لجنوب إفريقيا، إضافة إلى إعادة تأكيد التزام الطرفين بإنشاء منظومة إبداعية إفريقية أقوى، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات التقنية، وتعزيز التبادل الثقافي والتعاون الفني بين المبدعين، فضلا عن دعم الشراكة في المفاوضات مع المنصات الرقمية لضمان المزيد من الشفافية والإنصاف، والعمل على تطوير حلول تكنولوجية مشتركة.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وترسيخ مكانة وريادة القارة الإفريقية في مجالات الابتكار والإبداع.