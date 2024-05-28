“أونروا” حوالي مليون فلسطيني إضطروا للنزوح قسرا من رفح

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الثلاثاء، أن حوالي مليون مواطن فلسطيني إضطروا إلى النزوح قسرا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأسابيع الـ 3 الماضية، جراء العدوان الصهيوني والقصف العنيف على المدينة.

وفي بيان صادر عن الوكالة عبر منصة “اكس – تويتر”، قالت إن نحو مليون شخص نزحوا من رفح خلال الأسابيع الـ 3 الماضية رغم عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه، وسط قصف جيش الاحتلال الصهيوني، مشيرة إلى أن نقص الغذاء والماء، وتكدس أكوام النفايات والظروف المعيشية غير المناسبة، يجعل تقديم المساعدة شبه مستحيل يوما بعد يوم.