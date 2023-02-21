“أونز مونديال” يستعرض أفضل 5 لحظات في مشوار محرز

بمناسبة عيد ميلاده الـ32، استعرض موقع “أونز مونديال”، أفضل 5 لحظات في مشوار الدولي الجزائري رياض محرز، مع الأندية والمنتخب.

وتطرق موقع “أونز مونديال”، إلى أفضل اللحظات في مشوار رياض محرز، الذي وصفه بالثري.

وأول محطة في المقال، كانت التحاق رياض محرز، بالمنتخب الجزائري، في 10 ماي 2014، بعد استدعائه من طرف المدرب حاليلوزيتش.

وجاء في المقال، أن استدعاء محرز جاء بعد موسم رائع مع ليستر سيتي، ودشن مشاركته مع “الخضر” في ودية أرمينيا، التي كانت كافية لٌإقناع حاليلوزيتش، والتواجد في كأس العالم 2014 .

المحطة الثانية، كانت بتاريخ 5 ديسمبر 2015 ، وتسجيل محرز أول ثلاثية في مسيرته، وكان ذلك في مباراة سوانزي، أين سجل بالرأس، والقدم اليمنى واليسرى.

وكان تتويج محرز مع ليستر سيتي بلقب البريمرليغ، يوم 7 ماي 2016، لحظة خالدة في مشواره، خاصة وأنه ساهم بقسط وفير في الإنجاز، وهو الذي سجل 17 هدفا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ومن بين أفضل اللحظات في مشوار محرز، حسب موقع “أونز مونديال”، تتويجه بكأس أمم إفريقيا مع الجزائر، يوم 19 جويلية 2019.

وجاء في المقال: ” رياض محرز سجل مخالفته الشهيرة، وقاد المنتخب الجزائري، للتتويج في النهائي أمام السنغال في مباراة صعبة”.

وآخر محطة استعرضها المقال، كانت المساهمة الكبيرة لمحرز، في تأهل السيتي إلى نهائي رابطة أبطال أوروبا 2021 ، وتألقه في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان، بتسجيله في لقاءي الذهاب والإياب.