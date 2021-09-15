-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الشروق News
فيديوهات
أويحيى يورط هدى فرعون
الشروق أونلاين
2021/09/15
761
0
شارك المقال
فيديوهات
مقالات ذات صلة
مرشح محتمل للرئاسة الفرنسية يتوعد بحظر إسم “محمد” من السجلات الرسمية
عبد المالك سلال ينفي تبديد المال العام
بعد إطلاق سراحه.. صافع ماكرون يهدد بصفعة ثانية
الناجون من “مجـزرة” النعامة يروون تفاصيل مرعبة
رفع منحة البطالة.. دعم وحفظ لكرامة شريحة واسعة من المجتمع
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري: مدير سوناطراك يعلن انتهاء الدراسة التقنية
2021/09/13
ما حقيقة تصنيف المنتخب الجزائري السابع عالميا والأول افريقيا؟
2021/09/12
الأحوال الجوية: موجة حر شديدة ورياح قوية عبر 14 ولاية
2021/09/15
منحة البطالة: رئيس الجمهورية يحدد 4 معايير للمشروع
2021/09/12
لعبة فيفا 22 “تقصي” محرز والدولي الجزائري يرد بطريقته
2021/09/14
الرأي
المزيد
رأي في منهجية مخطط عمل الحكومة
محمد سليم قلالة
2021/09/14
هل تصدّقت علينا فرنسا بالاستقلال؟!
حسين لقرع
2021/09/14
طالبان.. واللّعب في الكبر!
رياض رمضان بن وادن
2021/09/13
المملكة “الديمقراطية”!
عبد الناصر بن عيسى
2021/09/13
المحليات محلّ تفكير
عمار يزلي
2021/09/13