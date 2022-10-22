انْتُخبت كريمة طالب، السبت، رئيسة للاتحاد الجزائري لكرة اليد. خلفا للحبيب لعبان.

وأُقيمت فعّاليات الجمعية العامّة الانتخابية بِقاعة المحاضرات التابعة لِملعب “5 جويلية 1962”.

وحازت كريم طالب 67 صوتا في الدور الأوّل من الانتخابات، نظير 20 صوتا لِمنافسها بوزيد عبد المجيد.

وكانت الوافدة الجديدة إلى اتحادية كرة اليد، ترأس ناديا لِهذه الرياضة بِولاية بومرداس.

وباتت كريمة طالب أوّل امرأة ترأس الاتحادية الجزائرية لِكرة اليد، منذ استعادة بلادنا استقلالها عام 1962.

وقبل كريمة طالب، ترأّس 19 مسؤولا اتحادية كرة اليد، دون احتساب عبد الكريم بن جميل الذي شغل المنصب بِصفة مُؤقّتة.

وعرفت اتحادية كرة اليد اضطرابات تبعها ركود منذ أكثر من سنة، بعد حلّ وزارة الشباب والرياضة للمكتب المُسيّر الذي كان يرأسه الحبيب لعبان. وعُيّنت في سبتمبر 2021 لجنة مديرة مُؤقّتة يقودها اللاعب الدولي السابق عبد الكريم بن جميل.