أوّل انتصار للوفاق وصعود إلى المنصّة

علي بهلولي
"النّسر الأسود" يتنفّس.

لُعبت مساء الخميس مقابلتان، عن الجولة الرابعة لِبطولة القسم الوطني الأول لِكرة القدم “موبيليس”.

وفاز وفاق سطيف على ضيفه شباب قسنطينة بِنتيجة (2-1)، في مباراة احتضن وقائعها ملعب “8 ماي 1945″، تحت إدارة حكم الساحة الطيب يوسف بودربال.

وبادر فريق “السنافر” للتسجيل في الدقيقة الـ 22، بِواسطة متوسط الميدان فتح الله الطاهر. بينما أمضى ثنائية الوفاق المهاجم مروان زروقي، في الدقيقتَين الـ 49 والـ 69.

وبات وفاق سطيف وقد حصد أوّل انتصار، وصعد إلى المنصّة والرتبة الثالثة تحديدا، نظير ثاني هزيمة لِشباب قسنطينة.

وفي مباراة أُخرى أُقيمت فعّالياتها بِملعب “محمد بن سعيد” بِمستغانم، تحت إدارة حكم الساحة عبد الرحمان صحراوي، فيما أشرف زميله رضوان علو على تقنية الفيديو. تعادل الترجي المحلي بِهدف لِمثله مع الزائر مستقبل الرويسات.

ووقّع هدف ترجي مستغانم متوسط الميدان الطاهر بن خليفة في الدقيقة الـ 8، وسجّل لِمصلحة مستقبل الرويسات لاعب الترجي بوعلام مصمودي ضد مرماه، في الدقيقة الـ 44.

وبات لاعب وفاق سطيف مروان زروقي هدّافا مؤقّتا للبطولة الوطنية بِرصيد 3 أهداف، متقدّما عن الوصيفَين ناجي بن خيرة من مستقبل الرويسات  والطاهر بن خليفة من ترجي مستغانم، بِفارق هدف.

وتُجرى باقي لقاءات هذه الجولة الجمعة والسبت المقبلَين.

