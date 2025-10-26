أوّل انتصار لِنادي البارادو

افتكّ نادي البارادو مساء الأحد أوّل انتصار، في البطولة الوطنية “موبيليس” للموسم الجديد.

وتغلّب نادي البارادو بِهدف لِصفر على ضيفه ترجي مستغانم، في مباراة لِحساب الجولة التاسعة، احتضن أطوارها ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر، تحت إدارة حكم الساحة عبد العلي إبرير.

وسجّل هدف البارادو متوسط الميدان محمد عبد القادر في الدقيقة الـ 75، مفتتحا العدّاد.

وعاد الحارس رايس وهاب مبولحي إلى فريقه الترجي، بعد غياب عن المقابلات الثلاث الأخيرة في البطولة لِسبب شخصي.

وبات نادي البارادو يملك 4 نقاط في الرتبة الـ 15 وقبل الأخيرة، وتجمّد ترجي مستغانم في المركز الـ 11 بِرصيد 8 نقاط.

وبقيت مولودية البيّض الفريق الوحيد الذي عجز لِحد الآن عن حصد نقاط الفوز.