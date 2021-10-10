أوّل حصّة تدريبية لـ “الخضر” بِالنيجر

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري سهرة الأحد، أوّل مران لهم بِأحد مراكز التدريب لِمدينة نيامي عاصمة النيجر.

ويخضع أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي مساء الإثنين لِآخر حصّة تدريبية، بِالمدينة ذاتها، لكن تُقام بِملعب المواجهة “الجنرال سيني كونتشي”.

وكان وفد “الخضر” قد شدّ الرّحال جوّا إلى النيجر ظهيرة الأحد، مرفوقا بِوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق.

ويستعدّ زملاء القائد والجناح رياض محرز لِمواجهة نظرائهم من النيجر، مساء الثلاثاء المقبل، بِرسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.