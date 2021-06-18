أوّل حصّة تدريبية لـ “الكناري” في الكاميرون

أجرى لاعبو فريق شبيبة القبائل مساء الجمعة، أوّل حصّة تدريبية لهم بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وكان وفد “الكناري” قد شدّ الرّحال جوّا من الجزائر صباح الجمعة، عبر طائرة خاصّة. قبل أن يصل إلى ياوندي ظهرا، في سفرية دامت نحو خمس ساعات.

ووجّه التقني دونيس لافاني مدرب الشبيبة الدّعوة لـ 23 لاعبا، في السّفرية الكاميرونية.

ويستعدّ زملاء المهاجم رضا بن سايح لِمواجهة نظرائهم من المضيف نادي قطن ورياضة الكاميروني، بِرسم ذهاب نصف نهائي منافسة كأس “الكاف”، هذا الأحد انطلاقا من الساعة الخامسة مساءً بِالتوقيت المحلي (التوقيت الجزائري ذاته). تحت إدارة تحكيم مصري.