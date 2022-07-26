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رياضة

أوّل حصّة تدريبية لـ “بلعمري” مع فريقه الجديد

علي بهلولي
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أوّل حصّة تدريبية لـ “بلعمري” مع فريقه الجديد
جمال بلعمري بِزيّ فريقه الجديد (صورة نادي الخليج).

خاض اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري، الثلاثاء، أوّل حصّة تدريبية له مع فريقه الجديد الخليج السعودي.

ويُجري فريق الخليج السعودي هذه الأيّام معسكرا بِمدينة إزميت التركية، استعدادا للموسم الجديد.

وكان المدافع بلعمري قد انضمّ في الأيّام القليلة الماضية إلى نادي الخليج، بعد أن بقي بلا فريق منذ أفريل الماضي، تاريخ فسخ عقده بِالتّراضي مع نادي قطر الرياضي.

وفيما يخصّ نادي الخليج، فقد تصدّر لائحة ترتيب البطولة السعودية للدرجة الثانية خلال الموسم المُنقضي، ونال تأشيرة الصّعود إلى القسم الأوّل.

وتنطلق البطولة السعودية للقسم الأوّل، في الـ 25 من أوت المُقبل.

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