أوّل حصّة تدريبية لـ “زرقان” في بلجيكا

زرقان في التدريبات مع فريقه البلجيكي (صورة نادي شارلوروا)

أجرى اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان، الخميس، أوّل حصّة تدريبية مع فريقه الجديد شارلوروا البلجيكي.

جاء ذلك استنادا إلى ما ذكرته إدارة نادي شارلوروا البلجيكي.

وكان متوسط الميدان آدم زرقان (21 سنة)، قد انتقل في الأيّام القليلة الماضية إلى فريق شارلوروا من القسم الأوّل البلجيكي، لِمدّة 4 مواسم. قادما من نادي البارادو.

ويُواجه فريق شارلوروا المضيف نادي أوستيندي مساء السبت المقبل، بِرسم الجولة الأولى من عمر البطولة البلجيكية للموسم الجديد. لكن يبقى القرار الأخير لِمشاركة آدم زرقان ولو بِالحضور في دكّة البدلاء، بِيد المدرب إدوارد ستيل.