-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
فتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها الجزائر   
رياضة

أوّل حصّة تدريبية لـ “زرقان” في بلجيكا

علي بهلولي
  • 215
  • 0
أوّل حصّة تدريبية لـ “زرقان” في بلجيكا
زرقان في التدريبات مع فريقه البلجيكي (صورة نادي شارلوروا)

أجرى اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان، الخميس، أوّل حصّة تدريبية مع فريقه الجديد شارلوروا البلجيكي.

جاء ذلك استنادا إلى ما ذكرته إدارة نادي شارلوروا البلجيكي.

وكان متوسط الميدان آدم زرقان (21 سنة)، قد انتقل في الأيّام القليلة الماضية إلى فريق شارلوروا من القسم الأوّل البلجيكي، لِمدّة 4 مواسم. قادما من نادي البارادو.

ويُواجه فريق شارلوروا المضيف نادي أوستيندي مساء السبت المقبل، بِرسم الجولة الأولى من عمر البطولة البلجيكية للموسم الجديد. لكن يبقى القرار الأخير لِمشاركة آدم زرقان ولو بِالحضور في دكّة البدلاء، بِيد المدرب إدوارد ستيل.

مقالات ذات صلة
نظام الصعود إلى المحترف الأول مجحف وجريمة في حق الأندية

نظام الصعود إلى المحترف الأول مجحف وجريمة في حق الأندية

مواجهة الخضر والفراعنة في “الكان” واردة

مواجهة الخضر والفراعنة في “الكان” واردة

فريق إيطالي آخر يُريد انتداب آدم الوناس

فريق إيطالي آخر يُريد انتداب آدم الوناس

لِهذا السبب غيّر بن رحمة رقم قميصه

لِهذا السبب غيّر بن رحمة رقم قميصه

روسيا تُرسل لقاح “سبوتينك” إلى الرياضيين الجزائريين

روسيا تُرسل لقاح “سبوتينك” إلى الرياضيين الجزائريين

سوداني ينتقل إلى ضمك السعودي

سوداني ينتقل إلى ضمك السعودي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد