أوّل حصّة تدريبية لِشبيبة الساورة في الكويت

جانب من تدريبات فريق شبيبة الساورة بِالكويت.

أجرى لاعبو فريق شبيبة الساورة مساء الأحد أوّل حصّة تدريبية لهم بِالكويت.

وكان فريق “نسور بشار” قد شدّ الرّحال جوّا، السبت، من الجزائر إلى الكويت عبر تركيا.

ويستعدّ رجال المدرب مصطفى جليط لِمواجهة نظرائهم من المُضيّف نادي الكويت الكويتي، الأربعاء المقبل على الساعة السادسة والنصف مساءً محلّيا (الرابعة والنصف عصرا بِالتوقيت الجزائري).

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار ذهاب الدور الأوّل لِمنافسة كأس العرب للأندية البطلة، نسخة 2023. على أن تُقام مواجهة العودة بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، مساء الـ 21 من مارس الحالي.

وتُقام مباراة الذهاب بِملعب نادي الكويت، وهو منشأة رياضية معشوشبة طبيعيا، وتتّسع لِأكثر من 12 ألف مُتفرّج، ودُشّنت عام 1979.

ويتصدّر نادي الكويت لائحة ترتيب بطولة بلده بِرصيد 35 نقطة، ومُتقدّما عن المُطارد فريق الكاظمة بِفارق 6 نقاط.

وكان نادي الكويت قد تعادل بـ (2-2) أمام المُضيّف فريق السالمية، في آخر مباراة لِحساب منافسة البطولة المحلّية لُعبت مساء الخميس الماضي.

ويتصدّر نادي الكويت أيضا لائحة الفرق الأكثر تتويجا في البطولة المحلّية، وذلك بِرصيد 17 لقبا، رفقة فريقَي العربي والقادسية.