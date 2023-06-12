أوّل حصّة تدريبية لِعوّار في صفوف “مُحاربي الصّحراء”

خاض الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري حسام عوّار مساء الإثنين، أوّل حصّة تدريبية له في صفوف “مُحاربي الصّحراء”.

وأُقيم المران بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، تحت إشراف الناخب الوطني جمال بلماضي، وبِحضور رئيس اتحاد الكرة الجزائري جهيد زفيزف.

وهكذا خطا عوّار – متوسّط ميدان نادي روما الإيطالي والبالغ من العمر 24 سنة – أوّل خطوة مع المنتخب الوطني، في مشوار جدّ واعد.

وعرفت التدريبات أيضا حضور الوافدين الجدد الآخرين، وهم: الحارس أسامة بن بوط، وصانع الألعاب حمد عبدلي، والمهاجم أيمن محيوس. فضلا عن العائدين: المدافع هيثم لوصيف، ومتوسّط الميدان فيكتور لكحل، والمهاجم سعيد بن رحمة.