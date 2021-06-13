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رياضة

أوّل حصّة تدريبية لِمحليي “الخضر”

علي بهلولي
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أوّل حصّة تدريبية لِمحليي “الخضر”

أجرى لاعبو المنتخب المحلي مساء الأحد، أوّل حصّة تدريبية لهم بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وأشرف على المران الناخب الوطني مجيد بوقرة، بِحضور زملائه في الجهاز الفني لِأكابر “الخضر”، على غرار التقني عزيز بوراس مدرب حرّاس المرمى.

ومازال التعداد لم يكتمل بعد، لِكون بعض اللاعبين مُنشغلين مع أنديتهم بِمقابلات البطولة الوطنية، التي أُقيمت فعّاليتها، الأحد.

ويستعدّ محليو “الخضر” لِمواجهة نظرائهم من ليبيريا مساء الخميس المقبل، بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران.

وقبل هذه المباراة، كان الناخب الوطني مجيد بوقرة قد وجّه الدّعوة لـ 23 لاعبا محليا.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار تحضيرات المنتخب الوطني المحلي، لِخوض منافسة كأس العرب، المُقرّر تنظيمها بِقطر أواخر العام الحالي.

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