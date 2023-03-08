أوّل خسارة إفريقية لِاتحاد العاصمة

خسر فريق اتحاد العاصمة عصر الأربعاء بِثنائية نظيفة أمام مُضيّفه نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي.

ولُعبت هذه المباراة بِجنوب إفريقيا لِحساب الجولة الرّابعة من دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”، تحت إدارة ثلاثي تحكيم من رواندا.

واهتزّت شباك حارس المرمى أسامة بن بوط حامي عرين فريق “سوسطارة” بِهدفَين جنوب إفريقيَين، في الدقيقتَين الـ 7 والـ 75.

وبات فريق المدرب عبد الحق بن شيخة وقد مُني بِأوّل خسارة في دور المجموعات لِمسابقة كأس “الكاف”.

وعن الفوج الأوّل ذاته، وفي مباراة أُقيمت فعّالياتها مساء الأربعاء، تعادل فريق الأخضر الليبي مع الزّائر نادي سان إيلوا لوبوبو من الكونغو الديموقراطية بِهدف لِمثله.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- مارومو غالانتس الجنوب إفريقي 9ن

2- اتحاد العاصمة 7ن

3- سان إيلوا لوبوبو الكونغولي 4ن

4- الأخضر الليبي 2ن

وفي الجولة الخامسة وقبل الأخيرة ظهر الـ 19 من مارس الحالي، يلعب زملاء المهاجم خالد بوسليو مع نظرائهم من نادي سان إيلوا لوبوبو بِزامبيا، لِكون “الكاف” لم تُؤهّل ملاعب الكونغو الديموقراطية. ويتبارى فريق مارومو غالانتس الجنوب إفريقي مع مُضيّفه الأخضر الليبي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي كأس “الكاف”.