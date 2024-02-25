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رياضة

أوّل خسارة إفريقية لِاتحاد العاصمة

علي بهلولي
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أوّل خسارة إفريقية لِاتحاد العاصمة

مُني اتحاد العاصمة مساء الأحد بِأوّل خسارة له، في منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وانهزم الاتحاد العاصمي بِنتيجة (1-2) أمام نادي هلال بنغازي الليبي، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

ولُعبت هذه المقابلة بِمدينة بنغازي الليبية، وبِمُدرّجات شاغرة بِسبب العقوبة المُسلّطة على نادي الهلال. تحت إدارة تحكيم تونسي.

وسجّل هدف اتحاد العاصمة متوسّط الميدان أسامة شيتة، في الدقيقة الـ 63.

وتلقّت شباك حامي العرين أسامة بن بوط حارس مرمى اتحاد العاصمة هدفَين ليبيَين، في الدقيقتَين الـ 14 والـ 50.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل أُقيمت فعّالياته بعد ظهيرة الأحد، تعادل فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي بِهدف لِمثله مع الزّائر نادي فيوتشر المصري.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- اتحاد العاصمة 10ن

2- نادي فيوتشر

3- هلال بنغازي

4- سوبر سبورت

وفي الجولة السادسة والأخيرة بِتاريخ الثالث من مارس المقبل، يتبارى رجال المدرّب خوان كارلوس غاريدو بِالجزائر مع نادي سوبر سبورت الجنوب إفريقي. ويُواجه فريق هلال بنغازي الليبي مُضيّفه نادي فيوتشر المصري.

وإذا كان فريق “سوسطارة” قد تأهّل لِرُبع النّهائي في الجولة الماضية، فإن البطاقة الأخيرة سيتصارع عليها ناديا فيوتشر المصري وبنغازي الليبي، نظير إقصاء سوبر سبور الجنوب إفريقي.

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