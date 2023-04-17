أوّل خسارة.. قطار بلوزداد يتوقّف في وهران

لقطة من مباراة مولودية وهران (بِاللّباس الأبيض) وشباب بلوزداد.

مُني فريق شباب بلوزداد في ساعة متأخّرة من سهرة الإثنين بِأوّل خسارة له، في بطولة القسم الوطني الأوّل للموسم الحالي.

وانهزم الشباب بِنتيجة (1-3) أمام المُضيّف نادي مولودية وهران، في مباراة متأخّرة لِحساب الجولة الـ 18 من عمر بطولة حظيرة النّخبة.

واحتضن ملعب “أحمد زبانة” بِعاصمة الغرب الجزائري أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة نجيب مزياني.

وسجّل ثلاثية مولودية وهران كلّ من: ياسر بلعريبي في الدقيقة الـ 10، وعماد سايحي في الدقيقة الـ 39، ومروان دهّار من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 72. بينما أمضى توقيع أبناء “العقيبة” علي رغبة في الدقيقة الـ 33.

ورفع بلعريبي غلّته إلى 3 أهداف في بطولة الموسم الحالي، نظير هدفَين لِدهّار، بينما افتتح سايحي ورغبة العدّاد.

وهكذا تجرّع رجال المدرب نبيل الكوكي مرارة أوّل خسارة في البطولة، وبعد خوضهم 20 مباراة. ويتموقع شباب قسنطينة ومولودية الجزائر ثانيا بِأربع هزائم لِكلّ واحد منهما.

وبِالمقابل، استعاد “الحمراوة” نغمة الانتصارات، بعد 4 مقابلات متتالية في البطولة بِلا فوز.

وتجمّد رصيد شباب بلوزداد عند النقطة الـ 45 في الصّدارة، متبوعا بِشباب قسنطينة في المركز الثاني بِمجموع 37 نقطة. وتشغل مولودية وهران الرّتبة الـ 9 بِرصيد 30 نقطة.

وتنقص شباب بلوزداد مقابلتان متأخّرتان، نظير مواجهة واحدة فقط لِكلّ من شباب قسنطينة ومولودية وهران.