أوّل خطوة لـ “ماندي” في ساحة فياريال

بدأت، الخميس، المغامرة الكروية الاحترافية للاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي مع فريقه الجديد فياريال الإسباني.

وكان المدافع ماندي (29 سنة) قد انضمّ مُؤخّرا إلى فريق فياريال، بِعقد يمتدّ حتى صيف 2025. قادما من نادي بيتيس إشبيلية الإسباني.

وخضع عيسى ماندي، الخميس، للفحوصات الطبية “الروتينية”، مثلما كان الشأن لِبقية زملائه في فريق فياريال الإسباني.

وفضلا عن البطولة الإسبانية (تنطلق في الـ 16 من أوت المقبل) وكأس هذا البلد، تنتظر ماندي منافستان كبيرتان في الموسم الجديد، وهما: رابطة أبطال أوروبا، والكأس الأوروبية الممتازة.

ويُشارك ماندي مع فريقه فياريال الإسباني ضد نادي تشيلسي الإنجليزي، بِرسم الكأس الأوروبية الممتازة، بِمدينة بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، مساء الـ 11 من أوت المقبل.

وكان فريق فياريال الإسباني قد أحرز لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي (تتويج يسمح “آليا” بِخوض رابطة الأبطال للنسخة الموالية)، ونال نادي تشيلسي الإنجليزي كأس رابطة أبطال أوروبا.

وقبل ذلك، يلعب عيسى ماندي وفريقه فياريال ثلاث مقابلات تحضيرية: أمام فالونسيا الإسباني في الـ 16 من جويلية الحالي، وضد نادي بودابيست هونفيد المجري بعد 8 أيّام من ذلك، وأمام أولمبيك مرسيليا الفرنسي في الـ 31 من الشهر الحالي. كما جاء في بيان لِإدارة نادي “الغوّاصة الصّفراء” نشرته، الخميس. التي أوضحت أن المقابلتَين الأخيرتَين بُرمجتا بِالمجر وفرنسا، على التوالي.