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رياضة

أوّل دعوة لِنجل زيدان مع أكابر الرّيال

الشروق الرياضي
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أوّل دعوة لِنجل زيدان مع أكابر الرّيال
ح.م
تيو زيدان.

استلم تيو زيدان نجل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان، دعوة المشاركة مع أكابر ريال مدريد الإسباني، في مباراة رسمية لِحساب منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وأدرج المدرب كارلو أنتشيلوتي اسم متوسّط الميدان تيو زيدان، ضمن قائمة لاعبي الرّيال الذين سيُواجهون الزّائر فريق نابولي الإيطالي.

وتُجرى المباراة سهرة هذا الأربعاء، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِمسابقة رابطة الأبطال الأوروبية. عِلما أن الفريقَين تأهّلا في تاريخ سابق للدور ثمن النّهائي.

وكان تيو زيدان (21 سنة) ينشط في الفريق الرّديف لِنادي ريال مدريد، ولم يسبق له خوض المقابلات الرّسمية مع فئة الأكابر.

ويُعدّ تيو زيدان ثالث أبناء زين الدين زيدان، بعد إنزو ولوكا، وقبل إلياز.

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