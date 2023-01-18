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رياضة

أوّل طرد في “شان” 2023

علي بهلولي
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أوّل طرد في “شان” 2023
ح.م
لقطة من مباراة الكونغو الديموقراطية (بِاللّباس الأزرق) وكوت ديفوار.

افترق منتخبا الكونغو الديموقراطية وكوت ديفوار لِكرة القدم مساء الأربعاء، على نتيجة التعادل السلبي.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المباراة، بِرسم الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. تحت إدارة حكم الساحة محمد عادل من مصر، وبِمساعدة زميلَين له من أنغولا ومالاوي.

وطرد الحكمُ متوسّطَ الميدان الإيفواري محمد زوغرانا في الدقيقة الـ 87، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. وهي أوّل بطاقة حمراء في “شان” الجزائر 2023.

وعن الفوج الثاني ذاته وبِالميدان نفسه سهرة الأربعاء، يُواجه المنتخب المحلّي السنيغالي نظيره الأوغندي.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب بِصفة مُؤقّتة، كالتالي:

1- السنيغال (ناقص مباراة)

2- الكونغو الديموقراطية

3- أوغندا (ناقص مباراة)

4- كوت ديفوار

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف هذا الفوج إلى الدور ربع النهائي، لـ “شان” الجزائر 2023.

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